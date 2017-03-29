美智庫：北韓第6次核試進入最後準備
美國智庫指出，根據專門監察北韓動向的「38 North」網站，上周末拍攝的衛星照片顯示，北韓日前已經被觀察到核武測試基地，正在緊鑼密鼓進行第6次核武測試準備工作，最新的衛星影像顯示，北韓的準備工作已經進入最後階段。
根據《路透社》(Reuters)報導，上周六傳來的衛星畫面顯示，北韓豐溪里(Punggye-ri )核武測試場，持續不斷有汽車、拖車進出，根據跡象顯示，測試所需的通訊電纜已經埋入隧道裡備用，畫面指出「地下道的水被抽乾，以保持乾燥，這可能是為了讓監控或通訊設備被埋入其中。」
綜合畫面可以看出，北韓的第6次核武測試工作進行地相當順利，包括設備已在進行安裝。然而，目前無法明確判斷，豐溪里測試場是否存在核子裝置，以及核子測試的確切時間。
報告認為，「這很可能代表北韓的核武測試已經進入最後準備。」
美國智庫根據專門監察北韓動向的「38 North」網站，上周末所拍攝的照片觀察指出，畫面中的汽車和拖車在核武測試場內，頻繁出入，可能正在為地下試驗的核子設備進行安裝動作。
(中時電子報)
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