兩岸政策協會民調 近四成民眾認為蔡英文對大陸釋出善意太少
兩岸政策協會今公布最新兩岸與時事議題民調。調查顯示，有42.5%民眾滿意總統蔡英文執政表現，54%民眾不滿意。其中，兩岸政策議題方面，近7成（69%）民眾贊成蔡英文兩岸政策做法；74.0%民眾也對蔡英文「維持現狀」表示認同；38.1%民眾則認為蔡英文釋出的善意太少。
就蔡英文向大陸釋出善意的程度，調查指出，認為剛好的民眾有43.3%，認為太少的民眾則有38.1%，僅有8.5%受訪者認為太多。
不過，面對大陸持續堅持兩岸交流的對話與前提，是兩岸同屬一中的「九二共識」主張，有67.8%民眾表示不能接受，25.3%民眾認為可以接受；值得關注的是，有高達77.2%民眾認為，大陸自520以來對台灣皆抱持不友善態度。
該調查為兩岸政策協會委託大社會調查中心執行，於本月27日至28日晚間進行電話訪問，成功訪問1086人，在95%信心水準下，收樣誤差為正負2.97%。
(旺報)
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