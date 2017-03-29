旗津泳客晨泳不適 拉上岸送醫不治

高雄巿旗津區74歲蔡姓男子平時有晨泳習慣，29日凌晨3時許自己騎腳踏車到當地福興宮後方海邊晨泳，過程中突然感到身體不適，在海面上呼救被一旁泳客推拉上岸，蔡男雖被施以CPR急救，消防隊獲報也派救護車將人送醫，但仍因急救無效宣告死亡。

(中時)