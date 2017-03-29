NBA》明日複檢傷勢 杜蘭特復出在即？

勇士突然決定30日複檢杜蘭特(右)的傷勢，似乎預告杜蘭特有機會在近日內傷癒歸隊。(美聯社資料照)

勇士突然在29日決定明日對杜蘭特複檢傷勢，然後對外宣布檢查結果，這意味著杜蘭特復出在即了嗎？

杜蘭特在2月下旬與隊友互撞導致膝蓋受傷，原本預估要休息4-6周，最理想的復出時間是例行賽尾聲。勇士總教練科爾先前才表示將在10天後檢測杜蘭特的傷勢，讓杜蘭特能否趕得及在例行賽結束前歸隊打上問號，沒想到隨即被球團打臉。

倘若杜蘭特傷勢恢復良好，他是有機會在4月9日與鵜鶘、4月11日和爵士、4月13日與湖人的這三場比賽歸隊出賽。

(中時電子報)