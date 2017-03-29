金管會：國內整合比Apple Pay方便

金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂今天表示，國內電子支付方式很多，目前正在研究整合國內業者資源，希望給消費者統一格式，應會比Apple Pay方便。

Apple Pay上線，鄭貞茂上午在立法院財政委員會受訪表示，Apple Pay最主要是藉蘋果品牌優勢，全世界很多人有偏好。

他說，國內電子支付方式多，包括Qrcode、TSM、HCE等，目前正在研究，希望給消費者統一格式，整合國內業者資源，應會比Apple pay方便。

鄭貞茂表示，整合現有體系，如財金資訊股份有限公司架構HCE、TSM，但消費者要採取TSM，手機還要裝卡，感覺不是很方便，而QRcode部分每家銀行APP規格也不是很統一，財金公司希望能有統一格式，讓消費者使用更方便。1060329

(中央社)