籃網拚戰76人 林書豪3分線熄火

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美國職籃NBA籃網今晚主場對決費城76人隊，兩隊打來平分秋色。籃網第3節一度超前，但無法維持戰果，第3節結束，籃網暫以78：79，落後1分。

近來拚出戰績與士氣的籃網，表現不俗，今晚力拚76人隊，打來更是賣力，同時擺脫第3節魔咒，逐漸拉近比數。

林書豪第3節結束，上場逾22分鐘，拿下9分、6籃板、6助攻、4抄截，表現不差，但3分線熄火，失去準頭，3次出手都沒有得手。1060329

(中央社)