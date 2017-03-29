劉政鴻胞妺開車釀禍 衝撞傳統市場店家
前苗栗縣長劉政鴻的胞妹今天開車前往後龍鎮新港市場買菜，疑似倒車不慎失控，先撞進一間雜貨店後，又衝撞對面的中藥行，所幸包括劉女在內只有2人遭受輕傷。
警方表示，清晨7時許，劉政鴻胞妹開著紅色自小客車來到新港傳統市場買菜，車輛原本停在路旁，準備啟動回程時，車輛倒車直接衝進路口雜貨店，劉女疑似太過緊張，加緊油門往前開，又撞上對面的中藥行門柱，才停了下來。
過程中劉女駕駛的自小客車還撞毀3輛機車，許多民眾嚇得四處逃竄，貨物被撞得東倒西歪，現場一片狼藉，所幸只有劉女和1名女子遭受輕傷，並無大礙；受害店家心有餘悸表示，還好門口有施工用的水泥箱涵，才擋住車輛，否則後果不堪設想，「真是嚇壞了」。
肇事的劉女表示，可能要倒車時，油門踩得太大力，一時太過緊張，又錯把剎車當成油門，才會釀禍，警方獲報趕抵現場，除進行蒐證外，也將進一步釐清相關賠償責任。1060329
(中央社)
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