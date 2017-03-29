史上最盛大烘焙展 4月6日南港飄香

台北市國際烘焙展，即將於4月6日在南港展覽館登場。（鄧博仁攝）

歐嬤德式美食的德式酸麵包，嚼後回甘，久久難忘，烘焙展期間可以任意試吃。（鄧博仁攝）

烘焙展期間，一之軒除了搬出冠軍師傅與冠軍麵包，也會把Pepper機器人一起拉來招呼觀眾。（鄧博仁攝）

台灣烘焙業每年產值約600到800億元，這數字相當於桃園鐵路地下化加上4條捷運延伸的總預算。其中鳳梨酥約佔200億，去年受陸客來台旅遊人數下滑影響，全體店家業績估計掉2成多，相當於1年就減少40、50億元。這些數字，凸顯台灣烘焙業產值之驚人與發展之蓬勃。想見識這個蓬勃，2017台北國際烘焙暨設備展即將於4月6日到9於南港展覽館開展。

喜歡麵包、甜點、糕餅與巧克力的民眾，來到這個展千萬要鎮定。今年適逢台北市糕餅商業同業公會70周年慶，參展規模也創歷年新高達410家、1560個攤位，是台灣史上最盛大烘焙展。屆時繞一圈，從亞尼克的生乳捲、歐嬤德式美食的超美味德式酸麵包、丹麥之屋的蜂蜜岩燒蛋糕，還有南僑、聯華、富華、旺代、統清....等等，總總網路熱議的美味與原料設備大廠都將到場，而一之軒除了搬出冠軍師傅與冠軍麵包，也會把Pepper機器人一起拉來招呼客人。

看門道的，更能在此發現各種「烘焙神器」，像是銓麥首創的「雙扭轉鈎攪拌機」及「六口麵團分割機」，日本正流行的年輪蛋糕神器，或是家用雪樂機、米果仙貝機，以及無麩質原料、有機原料Bauck燕麥片等等，讓人找到烘焙利器。

展覽期間還將有全球烘焙業藍海五大趨勢論壇與大師開講，請來吳寶春、星座專家瑪法達等專家從不同角度談烘焙；另有幸福點心國際邀請賽、亞洲盃點心大賽台灣代表隊選拔賽，以及UIBC世界盃青年西點大賽台灣代表選拔賽等精彩賽事同步進行。

展場另有10元乳酪塔、Amedei巧克力冰淇淋、英倫太妃糖蛋糕捲等等多種特惠。烘焙展採購票入場，全票200元、優惠票100元，4月6日為專業參觀日，僅供擁有入場券及烘焙證照審核成功者入場，4月7日起開放一般民眾入場。

(中時)