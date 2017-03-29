有夠搶手！高雄型農班招生 錄取率不到20％

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型農培訓班開辦攝影課，教學員花小錢拍出精美產品照。（高市農業局提供）

現代農夫，十八般武藝得樣樣通！高市農業局開辦「型農培訓班」，前四屆已孕育超過500位年輕農人，今年第五屆即將開始招生，課程內容五花八門，連攝影、演說、寫文案都得學，往年錄取率不到20%，可說是全國最搶手的農訓課程。

高市農業局科長梁銘憲表示，現代農夫除了要會栽種，還得會行銷，所以去年型農培訓班首度規畫「打造我的小資族農業攝影棚」課程，教學員花小錢，到文具行買保麗龍板、描圖紙、雙面膠、鋁箔紙，只需100多元材料搭配現有檯燈，加上打光技巧、商品擺設觀念，拿手機就能拍出精美產品照。

由於攝影棚課程反應良好，今年將再度推出，另外，也將針對型農溝通表達技巧，設計口語演說課程，讓他們未來有機會參加國內外食品展、百貨公司展銷會、企業講座時，最短時間內吸引買家目光。

營運創新與品牌塑造部分，也有專屬課程，從品牌建立到實戰行銷，教青年農民寫出撼動人心的關鍵文案，短時間內變身新世代創意型農。

梁銘憲指出，取得結訓證書的學員，有機會參加「農業六級產業化交流成長營」，實地參訪台灣農業上下游經營單位，與各受訪單位主管交流，協助型農建立人脈，未來甚至可繼續參加型農進階班與高階班的課程。

高市農業局的型農培訓班，曾獲行政院國發會第七屆「政府服務品質獎」，今年第五屆課程即日起至4月20日開放報名，全市青年農民均可報名，報名辦法可查閱高雄市政府農業局官方網站（agri.kcg.gov.tw），或洽南方農業論壇粉絲團（facebook.com/agripower2）。

(中時)