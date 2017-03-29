氟派瑞風波 林聰賢：直播新農藥受理審議過程
新農藥氟派瑞開放用於茶葉衍生爭議，今日立法院經濟委員會邀請農委會及衛福部報告農藥殘留容許量的訂定機制和檢討。農委會主委林聰賢表示，被罵表示溝通不足，這點會再改善，未來新農藥的受理和審議過程研擬採對外直播，達到公開透明的效果。
林聰賢指出，政府制度要建立可信和穩當，沒說清楚難免會被大家誤解，政府就是要為人民服務，被罵一些表示溝通不夠，就要加強溝通。
林聰賢表示，從農藥管理辦法，過去到現在都是由廠商申請田間試驗，但一定要經過官方認證，最後階段一定也是官方做的，所有程序都會公開，不會有黑箱作業，我們會檢討做法，受理和審議過程都採直播方式，達到公開透明的效果。
林聰賢指出，至於廠商付費300萬元做實驗，其實原來制度設計就是申請人付規費，因為檢驗流程要花費，是使用者付費的原則，也是政府的規費法所規定的。
林聰賢表示，整個訂定農藥標準制度的設計上，農委會和衛福部有不同的分工，衛福部著重國民健康，包括消費權益的防線，農政是針對可用在所有農作物上面的化學物質，做田間試驗或毒物藥理的各種分析，包括對人體的衝擊，一般設計不會球員兼裁判，不同的分工能使制度更受到社會信任。
(中時)
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