涉A錢 土城1里長1幹事羈押禁見

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新北市土城區傳出多名里長利用職務機會，勾結民營環保公司，詐取里基層工作經費案。新北地檢署黑金專組主任檢察官謝宗甫協同檢察官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏偵辦，28日發動第三波搜索，並帶回前、現任、代理共7名里長、3名里幹事在內共40餘人。

訊後，延寮里長洪焜猛、土城區里幹事蔡姓男子、工程行員工陳姓男子，新北地院裁定羈押禁見。其餘前、現任、代理里長、幹事及民營環保公司員工，各以3萬至30萬元不等金額交保。

(中時)