Apple Pay在台上線 唯一餐飲集團是它

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眾所期盼的Apple Pay今(3/29)正式在台上線，王品集團宣布，旗下包含王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita、莆田以及CooK BEEF等共13品牌，全台共204家門店可支援Apple Pay支付功能。

王品集團也是Apple Pay來台首波指定通路名單中唯一的餐飲集團，期待透過搭上Apple Pay列車，優化餐廳結帳流程外，更能讓消費者進到餐廳用餐大大簡化付錢程序。

Apple Pay行動支付品美食，快速便利還能享優惠！王品集團與玉山銀行合作「樂饗王品，玉山好Pay」活動，4/10起至5/31以Apple Pay綁定玉山信用卡，到王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita與莆田等12品牌消費，除品牌門店提供招待禮乙份外，消費滿1,000元可同時獲得100元抵用券(每筆交易限贈送乙張，限下次刷玉山卡折抵使用，兌換至6/30)。

(工商)