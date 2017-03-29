嘉義4層樓高空鞦韆 挑戰超越180度角奮力擺盪
從頭涼到toe！盪鞦韆不只是公園常見遊樂器材，嘉義市鞦韆節將於4月2日登場，打造12公尺、約4層樓高的大竹架鞦韆，挑戰者站立於距離地面近2公尺鞦韆板，擺盪愈高愈能勝出。此外，在歐洲國家愛沙尼亞，盪鞦韆也是一項極限運動，還能擺盪出360度迴旋，挑戰超越離心力的刺激感。
有懼高症者別輕易嘗試！在嘉義，每逢閏年農曆3月6日左右會舉辦高空鞦韆競賽，打造巨大竹架鞦韆，高12公尺，是用刺竹、籐條綁接而成，完全不用鐵釘或鐵絲，每個環節都有特定製作工法，以保持鞦韆的韌度與柔軟度；挑戰者盪鞦韆時，須仰賴地面助手以竹竿推動，再借勢奮力擺盪，且鞦韆要盪得好並不只是靠蠻力，而懂得如何運用鞦韆反作用力中借力使力技巧。
嘉義市鞦韆節是當地一項超過百年的傳統民俗活動，歷史可追溯至清朝時期，當時瘟疫盛行，鞦韆賽即是為祈求消災止厄而設置；因此鞦韆共分有5層，依序代表「一步一腳印」、「雙喜臨門來」、「天地人三合」、「四季平安好」、「五子登科吉」等意義，而流傳至今已成為觀光慶典民俗活動。
盪鞦韆除了是遊樂器材、民俗技藝，在愛沙尼亞也是項全民運動，挑戰者將雙腳綁帶固定於鞦韆板面，隨著適時掌握站、蹲以及衝刺的節奏，擺盪出超過360度角的大迴旋；2015年一名愛沙尼亞人締造360度鞦韆中最高成績，於7.15公尺鞦韆創下金氏紀錄。
(中時電子報)
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