中澳引渡條約凍10年 李克強訪澳沒轍

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中國大陸國務院總理李克強日前訪問澳洲，並敦促實施已簽署10年的「中澳引渡條約」。不過，澳洲政府28日表示，暫停在議會推動表決這項條約。這項條約形同已冰凍10年。

綜合中國大陸環球時報、德國之聲、路透社報導，澳洲在野黨工黨先前已表示，會在議會表決中杯葛此提案。反對者主要理由是批評中國大陸缺乏人權保障。

根據中國大陸外交部網站，目前有32個國家與中國大陸簽署引渡條約，包括西班牙、法國、義大利和俄羅斯等歐洲國家。

如果澳洲也簽署，將成為西方「五眼」（Five Eyes）情報聯盟中首個與中國大陸簽引渡條約的國家。五眼聯盟指美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的聯盟。

報導指出，中澳引渡條約在澳洲批准受阻，將對中國大陸在海外追緝腐敗官員和商人的行動造成打擊。大陸近年的「獵狐」、「天網」行動，主要是追捕逃往海外的貪官。

路透社引述澳洲外交政策智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任格蘭姆（Euan Graham）表示，李克強先前對澳洲的訪問在經濟層面似乎成果豐富，但引渡條約未能通過將使經貿方面的成就打折扣。

「中澳引渡條約」始於2007年兩國簽署，但此後，時任澳洲總理的霍華德（John Howard）政府在選舉中敗北，協議被束之高閣，至今沒有得到議會批准。

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）說，在澳洲政府和人民相信被引渡的人能在中國大陸得到公正處理之前，「中國的司法系統必須向前發展」。

澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）表示，批准中澳引渡條約符合澳洲國家利益，將與中國大陸和工黨重新就該條約展開談判，以求尋找一個國會參議院能夠接受的妥協方案。

中國大陸外交部發言人華春瑩28日說，中澳引渡條約為兩國共同打擊跨國犯罪提供制度保障，符合中澳雙方共同利益，希望澳方從雙邊關係大局出發，繼續推進相關程序，使條約儘快生效。1060329

(中央社)