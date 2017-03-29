年改抗爭 內政部：合理範圍爭警消權益

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台灣警消聯盟今天發起抗議年金改革活動，內政部次長花敬群表示，內政部長葉俊榮會在請願過程中約見代表人，進一步溝通，並在合理、可行範圍內，為警消多爭取權益。

為抗議年金改革，台灣警消聯盟在台北市發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，上午9時在大直忠烈祠，向參加春祭的總統蔡英文抗議。除總統官邸，還要發動軍公教人員到行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等地抗議。

花敬群上午在立法院受訪表示，內政部非常關心退休警消同仁福祉、權益，至於聯盟提出所得替代率要到9成，要尊重總統府國家年金改革委員會對政策、大方向的定調，基本上會幫警消提意見、看法，讓年改會委員了解，但最終還是要尊重年改會。1060329

(中央社)