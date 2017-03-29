鞋越臭越好 美12歲少年贏臭鞋比賽大獎
美國第42屆全國臭鞋比賽今天在紐約舉行，7名來自美國各地的參賽者帶著他們的最強臭鞋來此一較高下。
路透社報導，12歲的史洛康（Connor Slocombe）先前3次參賽都鎩羽而歸，今年總算拿下「臭鞋王」頭銜。
「黎普利之信不信由你」（Ripley's Believe It or Not!）在紐約時代廣場舉行的這場比賽中，4位評審都折服於史洛康這雙破鞋的惡臭。
美國國家航空暨太空總署（NASA）的化學專家奧德瑞奇（George Aldrich）表示，史洛康成功在鞋上製造了所有他曾在鞋上聞過的氣味。
奧德瑞奇說：「1種是腐爛的味道，然後還有1種刺激性的氣味，會鑽入你的鼻子，讓你開始流淚，接下來令人無法控制作嘔的味道。他3項都辦到了。」
根據參賽者分享，製造出這些惡臭的技巧，包括絕對不穿襪子及穿越淤泥。其中有些人甚至遠從阿拉斯加、科羅拉多（Colorado）、伊利諾（Illinois）與新墨西哥（New Mexico）等地前來參與這場活動。
史洛康驕傲地說：「我阿姨有座農場，我有時候會去幫忙，然後我看到動物糞便時我就會去踩它，好弄髒鞋子。我們去釣魚的時候，我也會去踩魚內臟。」
史洛康贏得2500美元（約新台幣7萬5000元）及百老匯演出門票，並能在「除臭王」（Odor Eaters）公司的「氣味館」（Hall of Fumes）佔有一席之地。
佛蒙特州（Vermont）1家運動用品店為宣傳新系列運動鞋，在1974年開始舉行這項比賽，專賣除腳臭用品的「除臭王」後來在1988年成為該比賽的官方主辦人。（譯者：中央社廖禹揚）1060329
(中央社)
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