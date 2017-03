鞋越臭越好 美12歲少年贏臭鞋比賽大獎

美國第42屆全國臭鞋比賽今天在紐約舉行,7名來自美國各地的參賽者帶著他們的最強臭鞋來此一較高下。

路透社報導,12歲的史洛康(Connor Slocombe)先前3次參賽都鎩羽而歸,今年總算拿下「臭鞋王」頭銜。

「黎普利之信不信由你」(Ripley's Believe It or Not!)在紐約時代廣場舉行的這場比賽中,4位評審都折服於史洛康這雙破鞋的惡臭。

美國國家航空暨太空總署(NASA)的化學專家奧德瑞奇(George Aldrich)表示,史洛康成功在鞋上製造了所有他曾在鞋上聞過的氣味。

奧德瑞奇說:「1種是腐爛的味道,然後還有1種刺激性的氣味,會鑽入你的鼻子,讓你開始流淚,接下來令人無法控制作嘔的味道。他3項都辦到了。」

根據參賽者分享,製造出這些惡臭的技巧,包括絕對不穿襪子及穿越淤泥。其中有些人甚至遠從阿拉斯加、科羅拉多(Colorado)、伊利諾(Illinois)與新墨西哥(New Mexico)等地前來參與這場活動。

史洛康驕傲地說:「我阿姨有座農場,我有時候會去幫忙,然後我看到動物糞便時我就會去踩它,好弄髒鞋子。我們去釣魚的時候,我也會去踩魚內臟。」

史洛康贏得2500美元(約新台幣7萬5000元)及百老匯演出門票,並能在「除臭王」(Odor Eaters)公司的「氣味館」(Hall of Fumes)佔有一席之地。

佛蒙特州(Vermont)1家運動用品店為宣傳新系列運動鞋,在1974年開始舉行這項比賽,專賣除腳臭用品的「除臭王」後來在1988年成為該比賽的官方主辦人。(譯者:中央社廖禹揚)1060329

(中央社)