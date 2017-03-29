生物防治新產品 美和科大領先技術

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屏東美和科技大學有益真菌研究室宣布，研發成功真菌性微生物黑殭菌製劑，可防治十字花科蔬菜、荔枝及可可椰子害蟲，將為農作物蔬果栽培害蟲防制技術帶來革命性改變。圖為荔枝樁象受黑殭菌感染死亡，可形成循環式防治。（美和科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月29日

屏東美和科技大學有益真菌研究室宣佈，研發成功真菌性微生物黑殭菌製劑，可防治十字花科蔬菜、荔枝及可可椰子害蟲，將為農作物蔬果栽培害蟲防制技術帶來革命性改變。

美和科大「有益真菌研究室工作團隊」由生物科技系講座教授劉顯達及助理教授劉上賓帶領。

劉顯達表示，黑殭菌是蟲生真菌，對鱗翅目、鞘翅目及半翅目等害蟲，如十字花科小菜蛾、可可椰子紅胸葉蟲、荔枝椿象及茶角盲椿象防治效果優良。

劉顯達指出，十字花科小菜蛾世代短，繁殖快，易產生抗藥性，致使菜農使用過量化學殺蟲劑，造成藥物殘留問題；荔枝椿象更是新興流行害蟲，不但危害荔枝、龍眼造成減產，也危害公園及路邊行道樹，噴出的毒液會造成人們皮膚潰爛，公園路樹不便施用化學殺蟲劑，致使荔枝椿象更加蔓延。

劉顯達指出，黑殭菌量產不易，製劑配方困難，製劑保存時限短，是黑殭菌商品化技術的瓶頸，經研究室多年研發，已有重大技術性突破，量產、製劑配方及保存困難已獲解決。

黑殭菌毒理測試已送農委會農業藥物毒物試驗所完成測試，並在農委會補助下，進行田間測試，可望儘速技術轉移給產業界，進行商品化生產。

黑殭菌製劑將可成為國內第1個真菌性微生物殺蟲劑產品，作為農作物有機栽培所需的生物資材，對人畜無毒無害，施用也沒有安全採收期顧慮，對於需要連續採收的農作物蔬果如小黃瓜、菜豆、蕃茄及草莓，更是方便施用。

除了黑殭菌外，劉顯達說，研究室又有另一重要發現，新分離篩選出蟲生真菌—高氏淡紫菌，對半翅目及鞘翅目，如茶角盲椿象、荔枝椿象和黃條葉蚤等生物防治十分有效，是全台第1發現，將會是未來生物防治微生物製劑的重要資源。1060329

(中央社)