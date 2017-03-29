年金改革 退休軍警擬下跪向總統陳情

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台灣警消聯盟、全國教育產業總工會與新北市退休警察人員協會等為年金改革政策，今天上午到台北市忠烈祠抗議，要求「不溯既往、信賴保護」，並準備向總統蔡英文下跪陳情。

蔡總統上午在忠烈祠主持「中華民國106年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」典禮。1060329

(中央社)