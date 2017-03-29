朴槿惠若被押 將送獨囚房

南韓前總統朴槿惠遭檢方向法院聲請逮捕。若她本週被捕，將送入獨囚房，過著早上6時30分起床、晚間9時就寢作息，也不能再頂著招牌髮髻。

如果31日被捕遭羈押，朴槿惠將只能吃到價值1.3美元（約合新台幣39元）的簡單午餐，內容為白飯配豆芽菜、泡菜、燉包心菜與海帶。

路透社報導，前矯正與檢察官員表示，朴槿惠唯一可獲得較其他收押被告優厚的待遇，是會有比別人略大的空間，衛浴會毗鄰囚室而非在房內。

朴槿惠2週前才因憲法法院維持國會對她的彈劾案而離開青瓦台。她因與長期密友崔順實共謀，向南韓的企業集團索要數百萬美元做為基金，遭國會彈劾。

朴槿惠現住在首爾高檔街區的私人寓所，法院將於31日裁定是否同意檢方逮捕，若法院裁准逮捕，65歲的朴槿惠將被關押20天，繼續接受檢方調查並可能遭起訴，罪名恐會讓她至少坐10年牢。

身為前總統，朴槿惠若遭逮捕，將會分配到一間比6.56平方公尺略大的獨囚房。包括三星集團總裁李在鎔（Jay Y. Lee）在內的閨蜜門醜聞弊案其他被收押的被告，只能在6.56平方公尺的獨囚房。

朴槿惠可望以安全理由被送至較偏遠建築的獨囚房，與其他羈押被告隔開，但從用餐到查房等所有規定則一視同仁，包括早上6時30分起床、晚間約9時就寢，白天可以看電視，但只有一個獲司法部授權的單一頻道，收看預錄的節目。

在押被告1天只能會見1名訪客，但可以不限次數會見自己的辯護律師。

此外，朴槿惠若被羈押，也不能保有她的招牌髮型。自從就任總統後，朴槿惠就一直以髮髻式的髮型在公開場合亮相。（譯者：中央社陳亦偉）1060329

(中央社)