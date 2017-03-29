成龍歡慶獲奧斯卡獎 聽到小龍女便快閃
港星成龍昨晚歡慶自己去年11月獲頒奧斯卡主席獎，許多大咖明星到場祝賀。他說，老婆與兒子得知他獲獎反應超冷淡，但被問到吳綺莉日前涉嫌恐嚇「小龍女」吳卓林，成龍便快閃不再受訪。
香港明報新聞網報導，62歲的成龍2016年11月獲得奧斯卡主席獎（Governors Awards），成為史上首名獲此榮譽的華人。成龍28日晚間在香港舉行慶功晚宴，邀圈內好友相聚。
據報導，劉嘉玲、曾志偉、張學友、謝霆鋒、黃秋生、古巨基和何超瓊等明星都到場祝賀。成龍抵達後笑容滿面，受訪時說這場聚會是「借奧斯卡為名，見老朋友為實」。
被問及老婆林鳳嬌、兒子房祖名為何沒現身，成龍笑說，「他們天天都見這個奧斯卡（獎座），都看到悶啦！」他還說，林鳳嬌與房祖名對他獲獎反應很冷淡，連獲獎當天，房祖名都沒恭喜。
在場媒體隨後問到「小龍女」吳卓林日前報警指控吳綺莉恐嚇一事，成龍聽到只笑著說「今天什麼事呀？還有沒有事呀」，隨即說聲「多謝」便結束訪問回到慶功場地。
據港媒報導，香港警方23日獲報，44歲的吳綺莉在寓所與女兒吵架，期間出言恐嚇說「你唔（不）死，我死」。員警到場調查後，將吳綺莉帶回警署協助調查。
港媒普遍報導，吳綺莉1999年生下成龍的女兒吳卓林，而吳卓林被人稱為「小龍女」。吳綺莉與成龍分手後，與女兒相依為命。1060329
(中央社)
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