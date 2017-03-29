產業替代役廠商勞檢違規 內政部：定期訪視

有綠委爆料內政部簽約之產業訓儲替代役合作廠商，部分企業有勞檢違規紀錄。內政部次長花敬群今表示，有定期訪視的機制，內政部長葉俊榮未來也將親自帶隊，對役男訓練實地訪查。他也說，勞檢合格與否將納入廠商篩選依據。

內政部役政署公布「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，除機械、電子、半導體、金屬等產業別外，也有服務業，其中四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人、瓦城泰統股份有限公司15人、統一速達股份有限公司16人、大都會衛星車隊股份有限公司5人。

民進黨立委蔡適應指出，經初步發現，杭特電子、一銓精密工業、統一速達、合晶科技等企業，去年有勞檢違規紀錄，包含工時過長或未依規定給加班費，政府卻分配產業役員額。

對此，花敬群上午在立法院受訪時表示，對於替代役男服役場所，都會有定期去訪視機制，甚至葉俊榮也已與役政署洽商，可能未來會有某些場合，將由葉俊榮親自帶隊，對於勞檢及訓練進行實地訪查。

花敬群表示，對於立委以及社會各界提到，某些廠商過去在勞檢、勞工權益可能有瑕疵，內政部將會檢討，考慮未來挑選合作的企業時，納入篩選的依據。

(中時)