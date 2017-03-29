駕車卡防火巷 警救人發現是通緝犯

通緝犯馬姓男子將車子開進防火巷內動彈不得，警方前來救援並戒護。（呂素麗翻攝）

警方在馬姓男子的車子內查獲K菸。（呂素麗翻攝）

通緝犯馬姓男子將車子開進防火巷內動彈不得。（呂素麗翻攝）

警方請來拖吊車將馬姓男子的車子拖出來，已有受損。（呂素麗翻攝 ）

高雄市因妨害公務案遭通緝的馬姓男子，上周日清晨吸毒後開著友人的車子要出去吃早餐，疑因吸毒後精神恍惚，又加上不熟悉路況，竟將轎車開進左營區華夏路1條不到2米的防火巷弄內，車子被卡住動彈不得，他還猛踩油門，意圖脫困，但前進後退都沒辦法，由於引擎發出巨大聲響，引起民眾注意而報案；警方趕到查出他是通緝犯，救出他後立即逮捕歸案。

在建築工地打零工的馬男（22歲）有毒品及公共危險前科，26日上午6點多駕駛自小客車卡在防火巷動彈不得，經民眾見狀趕緊報案請求警方協助。

警方到達現場發現馬男受困於車內，指引他從駕駛座車窗爬出來，警方從馬男身上聞到陣陣K味，經盤查發現馬男於3月17日因妨害公務案被台北地檢署發佈通緝，馬男一開始還拉高分貝並辯稱案子已偵結，已獲檢察官不起訴，要警方再查清楚，經警方告知馬男已被發佈通緝無誤，隨即逮捕馬男；另請來拖車用繩索將汽車拖拉出來。

左營分局文自派出所調查，馬男於去年5月3日在新北市深坑區一處清潔隊場區，涉嫌放掉停放在場區內的垃圾車手煞車，被依妨害公務罪嫌移送法辦，台北地檢署偵查中傳喚他出庭均未到案，而於今年3月17日發佈通緝。

馬男供稱，他持有的K他命是3月上旬在苓雅區1家夜店向1名男子購買，上周日清晨他在左營區榮德路友人住處，將K他命摻入香菸中吸食，後又向友人借車外出吃早餐，疑因吸毒後身體產生不良症狀，又加上路況不熟，以為可以過去，將轎車誤開進左營區華夏路586巷尾，接著又闖入一條不到2米的防火巷弄內，最後被卡住動彈不得。

另警方已採集馬男尿液送驗中，若呈現陽性毒品反應，將再依道路交通管理處罰條例第35條，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年；警訊後，警方將馬男解送台北地檢署歸案；另依毒品危害防制條例罪嫌將馬男函送法辦，並持續擴大追查毒品來源。

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(中時)