《時來運轉》眉角-林博泰：2017中華職棒「大分」風繼續吹？！

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

上一球季(2016)中華職棒比賽屢屢出現「大」比分，兩隊總得分超過10分的比賽高達64%，尤其是季初的3月比例更高達85%，季末的9月也有74%，看好中職兩隊總得分「大」且付諸行動投注的消費者，在去年多數抱回不錯的獎金。本球季(2017)中華職棒3/25(六)由中信兄弟與富邦悍將揭開序幕，比賽結果兩隊總得分為13分開出「大分」，這股「大分」風是否繼續吹，值得大家持續關注，作為投注參考。

(圖/台灣運彩提供)

運彩「大小」玩法非常簡單，只要猜中一場比賽兩隊的總得分大於或小於台灣運彩開出的總分值，不論哪隊輸贏，都可抱回獎金。開盤時台灣運彩會參考聯盟與球隊過去賽果的統計數據設定總分值，例如美國職棒總分均值約為8.5分，日本職棒約為7.5分，中華職棒約為10.5分，中華職棒總分值較美國職棒及日本職棒高的主要原因有三點，一、中職球隊數較少，只有4隊（美職有30隊、日職有12隊），每季平均與各隊先發投手交手高達8次，打者容易熟悉對方投手的球路，進而得分。二、中職使用球的「恢復係數」（coefficient of restitution；簡稱COR，恢復係數愈高，擊球飛行距離愈遠）合格數值範圍為0.540-0.580，較美職的0.514-0.578高，近年來中職用球的恢復係數0.576，非常接近高標值，擊球飛行距離可較遠。三、近年來中職整體打擊力提升的程度高於投手防禦力(例如：全壘打數逐年增加；年度防禦率最低投手數據逐年上升)。以去年中華職棒240場例行賽的得分情形來看，兩隊總得分超過10分有154場，佔比高達64％，其中又以季初（3月）的比例最高，達85％，季末（9月）的比例也高達74％，今年的前3場比賽就有2場兩隊總得分超過10分(「大分」)，分別是中信兄弟與富邦悍將的13分以及統一獅與中信兄弟的17分，今年中職是否延續這股「大分」風，會是彩迷投注獲利的重要參考。

(中時電子報)