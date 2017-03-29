與青年有約 海軍陸戰隊狙擊示範
國防部為紀念106年青年節，於29日在林口大崗靶場，與教育部共同舉辦「國防部紀念106年青年節-與青年有約射擊觀摩活動」，由教育部推薦北部8所高中74員學學生參加，首次實施T91步槍175公尺及300公尺實距離射擊，國防部並特別安排陸戰隊與狙擊手實施射擊示範。
陸戰隊示範射擊部分，在75公尺處，演練快速反應、精準射擊及掃蕩等實彈項目。狙擊手則以M14自動步槍，從300公尺處射擊靶上氣球，另以T93狙擊槍射擊迷你小靶。
此次活動由國防部發起，邀請教育部共同辦理，由教育部徵選北部地區萬芳、中正、成淵、新店、基隆、南崁、仰德及曙光女中等8所學校共計74員同學參加。
(旺報)
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