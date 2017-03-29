國台辦回應李明哲案 趙天麟批含糊

民進黨中國事務部主任、立委趙天麟。（蔡浩祥攝）

針對民進黨前黨工李明哲赴陸失蹤一事，大陸國台辦發言人馬曉光今於例行記者會表示，李明哲先生因涉及危害國安全活動，正被有關單位調查中。對此，民進黨中國事務部主任、立委趙天麟今對國台辦的含糊回應表示不滿，更要求蔡政府不該再低調應對，陸委會、海基會也應提高交涉層級，否則台灣民意對大陸的不友善感將持續提高。

趙天麟指出，李明哲案的發生，會讓台灣社會對大陸當局沒有好感，國台辦拖到今天才做出含糊的說明，應該講清楚說明白逮捕李明哲是否符合相關法令規範，大陸對李明哲的處理不僅台灣社會關注，國際社會也在看。

談及李明哲案，趙天麟認為對兩岸關係後座力很大，恐讓台灣社會對大陸當局持續沒有好感，甚至原本對兩岸關係抱有有期待者都會成為壓倒駱駝最後一根稻草。

(旺報)