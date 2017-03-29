MLB》田中將大無失分遭破 洋基不敵老虎

田中將大無失分紀錄中斷，吞下熱身賽首敗。(美聯社資料照)

田中將大春訓熱身賽至今先發五場，完全不知失分是何滋味，然而神話總歸有結束的一天，巧合的是中斷他紀錄的，竟就是讓他開啟奇幻之旅的老虎！29日他掛帥打虎，未料一開賽就連挨兩安，失掉春訓以來的第1分，最後洋基以3比6輸球，也讓田中吞下熱身賽首敗。

田中賽前五場先發奪得2勝，且整整16.2局投球僅被打3安、1分未失，展現宛如神一般的表現，而一切故事的起點，就是從首戰老虎的2局無失分好投開始。但春訓兩度對戰都占不到便宜的老虎，豈願一直被修理，1上一開賽就用連續兩支安打，粉碎田中的無失分神話，更一口氣取得2分領先。

不過老虎的大好氣勢，卻差點毀在先發投手傅莫爾(Michael Fulmer)手上，1下他忘了帶上準芯，竟連投3次保送，讓洋基攻占滿壘；但洋基卻沒能把握大好機會，竟然僅靠艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)的滾地球進帳1分。

田中度過首局亂流後，直到5局未再失掉分數，帶著5局失2分(1自責分)、6三振、1保送的成績退場。6上洋基提前推出貝騰塞斯(Dellin Betances)，未料他暖機不夠快，先被敲二壘安打，接著又挨J.阿普頓(Justin Upton)一記2分炮後，才回穩連飆3K下莊。

隨後洋基雖7下由喬志(Aaron Judge)全壘打領頭追回2分，但不想讓到手勝利溜走的老虎，8上再靠莫亞(Steven Moya)的2分炮奠定勝基，最終就以3分之差勝出。

(中時電子報)