影射鄭永金貪污 范振宗二審改判無罪

我要評比

3年前選舉期間，前新竹縣長范振宗在新竹縣長候選人邱鏡淳竹東競選總部成立大會上，指對手候選人鄭永金擔任縣長時貪汙，提及「撈」、「炒地皮」、「吃工程款」等字眼，遭到鄭提告。一審依違反選罷法判處范振宗5月、褫奪公權1年，高院今日改判范無罪，可上訴。

(中時)