21歲美女學霸！阿姆愛女超「胸」上圍辣翻

阿姆21歲女兒是美女學霸。(圖／達志影像、翻攝海莉IG)

海莉好身材藏不住。(圖／翻攝自海莉IG)

海莉常在IG分享閃光照。(圖／翻攝自海莉IG)

美國饒舌天王阿姆（Eminem）和前妻育有一女海莉（Hailie），現21歲的她，不僅外型亮麗，還是個成績優異的學霸，即使沒往演藝圈發展，IG仍吸引不少網友追蹤。

海莉遺傳父母好基因，外型甜美身材火辣，不過她不像其他星二代，個性行事都很低調，成績優異的她，從高中就是風雲人物，還以3.9的高分（滿分4分）畢業，目前就讀密西根大學心理學系，堪稱漂亮又智慧兼具的美女學霸。

而平時她也會在IG分享生活美照或與男友放閃，幾張穿著較清涼的照片，秀出傲人上圍，渾圓美乳呼之欲出，讓網友直呼「戀愛了」。雖然阿姆負面新聞不斷，但對教育孩子卻不馬虎，他把女兒擺第一位，曾說海莉是他動力來源，「她就是我的所有」，父女情深令人動容。

(中時電子報)