澳洲颶風肆虐 現場宛若戰區
澳洲北部城鎮對外聯繫和電力今天遭威力強大的颶風黛比（Debbie）切斷，受損的快艇被沖到岸上，房屋屋頂遭強風掀起，現場滿目瘡痍宛若「戰區」。
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，4級颶風黛比昨天下午襲擊鮑恩（Bowen）和艾爾利海灘（Airlie Beach）之間的昆士蘭省海岸，挾帶具破壞力的強風，重創該區域部分熱門觀光景點。
目前黛比已減弱為熱帶性低氣壓，但氣象局警告仍有破壞力強的陣風和大雨。
氣象局表示：「本週降雨可能為廣大區域帶來嚴重河水氾濫。」
樹木倒塌造成鮑恩、艾爾利海灘和普拉瑟潘（Proserpine）聯外交通中斷，多達5萬戶住家斷電，許多區域通訊也中斷。
昆士蘭省長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示，她擔心可能有民眾受傷，但又無法與緊急援助單位聯繫。
她說：「我們還不清楚有多少民眾受傷、他們住家的情況，我們目前得知像是普拉瑟潘等地方有部分設施受損。」
目前為止未傳出任何死亡災情。有1名男子昨天遭崩塌的牆壓傷，傷勢嚴重。（譯者：中央社陳昱婷）1060329
(中央社)
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