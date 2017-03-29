土城里長涉詐領案 3人羈押禁見

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新北地檢署偵辦土城區多名里長涉嫌利用職務機會詐取里基層工作經費案，昨天展開搜索、約談行動。檢察官訊問後，今天凌晨聲押禁見洪姓里長、蔡姓里幹事、陳姓業者3人獲准。

另外，有8名前後任里長、里幹事、業者，分別被檢察官諭令新台幣3萬元至30萬元不等金額交保。

新北檢去年偵辦土城區一名里長涉嫌詐領里基層工作經費期間，檢察官於去年10月31日及同年11月18日發動2波搜索約談。

檢方認定，土城區4名里長於98年至103年間，涉嫌以不實的里基層工作經費核銷單、僱工清冊及驗收照片等文件，使用人頭虛報或低薪高報的犯罪手法，分別詐領里基層工作經費，涉嫌違反貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌。

檢察官密集分析相關卷證，並比對涉案人員證詞，認定土城區另外7名前任或現任里長涉案，並在詐領里基層工作費過程中，疑勾結3家民營環保公司，由民營環保公司提供不實工程單據供里長詐領核銷經費，而共謀詐領里基層工作經費。

新北檢昨天指揮調查局新北市調查處、台北市調查處、北部地區工作站等調查官共110名，兵分18路搜索，並約談相關嫌疑人12人及證人30餘人到案說明，訊後對嫌疑人做出強制處分。1060329

(中央社)