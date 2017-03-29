產業替代役廠商違規 葉俊榮擬帶隊訪查

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內政部公布產業儲訓替代役員額，有立法委員質疑部分企業有勞動檢查違規紀錄，內政部次長花敬群今天表示，有定期訪視機制，內政部長葉俊榮也將帶實地訪查役男訓練。

內政部役政署公布「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，民主進步黨籍立委蔡適應昨天在社群網站臉書（facebook）發文說，經初步發現，去年有勞檢違規紀錄，包含工時過長或未依規定給加班費，政府卻分配產業役員額。

花敬群上午在立法院受訪表示，替代役男服役場所，都有定期訪視機制，甚至葉俊榮也與役政署洽商，可能未來會有某些場合，將由葉俊榮帶隊實地訪查。

他說，立委及社會各界提到，某些廠商過去在勞檢、勞工權益可能有瑕疵，內政部將檢討，考慮未來挑選合作企業時，納入篩選依據。1060329

(中央社)