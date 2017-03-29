駕車卡防火巷 通緝犯自投羅網
馬姓通緝犯日前駕車在高市買早餐，因不熟悉路況，人車卡在一處狹窄防火巷動彈不得，警方據報前來協助他脫困，在車內查獲少許毒品，並發現他是通緝犯，當場予以逮捕歸案。
警方說，22歲的馬姓妨害公務案通緝犯，有毒品防制條例及公共危險罪前科，日前駕駛自小客車卡在高市左營區華夏路一處不到兩公尺寬的防火巷動彈不得，馬男當時猛踩車子油門，欲前進或後退仍無法脫困，引擎發出巨大聲響，驚動附近民眾報案。
警方到場後協助車內的馬男由駕駛座車窗爬出脫困，並請來拖車用繩索將受困座車拖出。
警方從馬男身上聞到陣陣K味，經盤查發現馬男3月17日因妨害公務案被台北地檢署發佈通緝，馬男一開始還拉高分貝並辯稱案子偵結，已獲不起訴，要警方再查清楚，經警方告知馬男已被發佈通緝無誤，隨即將他逮捕歸案。
警方又於馬男座車副駕駛座上查獲七星香菸1包，並起獲1隻摻有毒品K他命香菸，重約0.7公克，警方另採集馬男尿液送驗。
警方指出，馬男採尿送驗若呈現陽性毒品反應，馬男吸毒駕駛將罪加一等，依道路交通管理處罰條例第3條，可處新台幣1.5萬元以上9萬元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。1060329
(中央社)
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