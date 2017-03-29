旅法陸民遭擊斃 涉案員警停職調查

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旅居巴黎的一名中國大陸公民日前遭法國警方擊斃，激起當地亞裔社群不滿，引爆警民衝突。巴黎警方28日公布，3名涉案員警已被停職調查；35名在警民衝突中被捕的華人中，26人已獲釋。

中新網報導，中國大陸駐法國大使館當地時間28日表示，一名旅法華僑26日晚間在「突發事件」中被警方在家中開槍打死後，中國大陸外交部已在27日緊急約見法國駐北京使館負責人提出交涉。

中國大陸駐法使館公使28日再次向法國內政部長外事顧問提出「嚴正交涉」，要求法方盡快查明真相，提出公正合理解釋，並採取確實有效措施保障在法中國大陸公民安全，妥善處理旅法僑胞對此事的反應。

法方表示，這是一起不幸事件，法國多個政府部門都在追蹤此事，已啟動相關程序展開內部和司法調查。法方承諾將盡速完成調查程序，早日公布事件真相，同時呼籲旅法僑界保持冷靜。

另據歐洲時報報導，巴黎警察總局局長卡杜（Michel Cadot）28日下午和總局高層與華人代表會談，就劉少堯被警方槍殺一案進行溝通，並允諾將加速司法調查，盡快釐清案件真相。

卡杜表示，3名涉案員警已暫時停職等待接受調查，包括在事件中受傷的員警；允許華人舉行合法悼念活動；警民衝突中被捕的35名華人已有26人獲釋，其餘9人在延長羈押24小時後，將盡快釋放。1060329

(中央社)