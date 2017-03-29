美癱瘓男靠意念自行進食 創醫界首例

一名美國男子10年前騎自行車發生車禍，導致肩膀以下癱瘓，如今在連結電腦與大腦的介面協助下，已可自行進食，研究人員稱這創下醫界首例。

法新社報導，這項令人讚嘆的進展是依靠規避而非修復他的脊椎損傷達成，方法是使用電線、電擊與電腦軟體，重新連起他大腦與肌肉之間中斷的連結。

美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）主要研究作者艾吉鮑依（Bolu Ajiboye）向法新社表示：「就我們所知，這是全球首例，讓一個有嚴重慢性癱瘓的人直接運用大腦活動，讓自己的手臂與手完成功能性運動。」

這項研究的唯一病患是56歲的科奇瓦爾（Bill Kochevar），他的大腦內有兩組手術植入的電極，可讓電腦解讀大腦信號，每組都不超過嬰兒阿斯匹靈大。

他的肌肉之後可接受手臂電極指示。

在10年失去移動能力後，這項研究讓科奇瓦爾在實驗室測驗中可以喝咖啡、抓鼻子與吃馬鈴薯泥。

根據發表於「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊的研究報告，為了克服妨礙他舉起四肢的重力，科奇瓦爾使用同樣受到大腦控制的行動支持設備。

雖然還是實驗性，研究人員希望他們的研究有朝一日可協助癱瘓患者自行完成日常工作。

科奇瓦爾2006年在雨中騎著自行車時，撞到一輛卡車後面導致四肢癱瘓，8年後於2014年讓大腦植入電極。這項研究帶來的希望具有深層影響。

科奇瓦爾說：「對於受傷8年且無法行動的人來說，能移動一點點，對我來說就很棒了，比我想像的還要好。」

英國廣播公司（BBC）報導，科奇瓦爾說：「我不需真的很專注地使用念力，就可讓手臂移動。我只想著『拿』，手臂就動了。」他說：「這項研究提升我的做事能力。」

華盛頓大學研究人員珀爾穆特（Steve Perlmutter）在評論此案的文章中寫道：「這項研究具開創性，但這項療法還沒準備好能在實驗室外廣泛使用。」

艾吉鮑依說，因此，這套系統應該改良，包括無線化以及增加大腦植入物的壽命與效能。（譯者：中央社張曉雯）1060329

(中央社)