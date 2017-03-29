高教技職差很大 龍頭學校補助經費差52倍
國民黨立委柯志恩今天表示，以高教和技職龍頭相較，台大105年獲教育部補助經費是北科大的52倍，比率相當懸殊，技職生的資源遠比一般大學少很多。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」，由教育部次長姚立德進行專題報告。
民主進步黨籍立法委員蘇巧慧表示，技職教育面臨學用落差，「學校學的，不是業界要用的」，講白了就是沒有錢，從教育部補助來看，高教和技職校院補助天差地別，高教學校補助平均是技職3倍，高教學生每人補助平均是技職的2.2倍。
蘇巧慧也指出，根據中研院高等教育資料庫和台灣教育長期追蹤資料庫顯示，一般大學有7.15%的人認為學非所用，技職則有14.94%認為學校教育對工作毫無幫助，從大學和技職提供給高職和高中生的名額比例也很懸殊，如果學生學的不夠好，出路又受限，為何要送孩子去念技職。
107課綱目前正在審議中，蘇巧慧提到，107課綱和技職也有關係，課綱中增加部定必修，卻降低學校選修彈性，和高中課綱的規劃背道而馳，是否降低學校選修課的空間。
中國國民黨籍立法委員柯志恩也提到，以高教和技職的龍頭來相較，台大105年獲得教育部補助經費是北科大的52倍，比率相當懸殊，顯示技職學生獲得的資源遠比一般大學學生少很多。
教育部次長姚立德表示，教育部已注意到技職設備問題，正逐年改善，第二期技職再造就提出80億元經費改善設備，第三期技職再造也提出80億元經費，至於高教技職經費落差，未來也希望能提高技職經費；而107課綱在技職教育增加技能領域和實作課程，學校選修學分也從15至30學分，增加為30至45學分，增加學校排課彈性。1060329
(中央社)
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