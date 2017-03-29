出道14年緋聞絕緣體 紀言愷因這症狀被誤認為同志

紀言愷出道多年完全沒傳出緋聞。(圖/本報系資料照)

JR紀言愷以男子偶像團體K ONE出道，單飛後成績斐然，不僅主持或戲劇都有代表作，不過出道14年來竟是緋聞絕緣體，加上演出同志版《紅樓夢》備受關注，也讓外界質疑是同志，對此他則澄清全都是潔癖太嚴重惹的禍。

根據《聯合報》報導，JR紀言愷潔癖超嚴重，家中廁所因為擔憂「會亂噴」，所以嚴禁男生站著上，就連經紀人借廁所都被要求坐著上，前陣子接拍同志電影「紅樓夢」，劇本得和男生上演洗澡親熱戲，未料他竟血脈噴張，一度讓同劇演員以為他是圈內人，對此他笑稱：「因為潔癖太誇張，很多人懷疑我是」，自於拍戲過程是否有生理反應？他則是大笑否認，但不諱言在健身房遇過同志示好，不過堅稱自己喜歡的是女生，絕對不是雙性戀。

(中時電子報)