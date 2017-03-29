青年就業儲蓄方案目標5千人 教育部有信心達標
「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」讓高中職畢業生先就業後，再決定未來動向。教育部次長姚立德今天表示，目前有508所高中職的7000多個學生表達興趣，政府將為他們媒合優質工作，最後5000人參加「絕對沒問題」。
教育部、勞動部等部會今年起共同推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，每年預計讓5000個高中職應屆畢業生先進入職場，除了有薪 資，政府每月再額外為他們存1萬元、最長3年，存下來的錢可作為未 來就學、就業或創業的準備金。這計畫將試辦3年，總經費72億元。
教育部今天到立法院教育及文化委員會以「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」進行專案報告，對於民進黨政府列為施政重點的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，姚立德打包票今年可以達成目標。
民進黨立委吳思瑤質詢指出，現在高職畢業生有8成多是升學，僅1成多去就業，這樣的狀況不正常，也造成產業界找不到基層人力。因此，教育部應該引導更多高職畢業生去就業，至少要達3成以上。
吳思瑤表示，民進黨政府誓言要讓「技職教育成為主流」，非常重視「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，讓一些高中職畢業生先就業幾年後，再來決定繼續就業或升學，今年就要實施了，到底能不能達成目標？
姚立德回應，教育部已在3月10日完成調查，有508所高中職的7000多個學生表達參與意願，5月1日至10日正式報名，政府會為為他們媒合工作機會，達成5000人的目標，「絕對沒問題」。
(中時)
關鍵字：青年教育與就業儲蓄帳戶方案、教育部
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