嘉義市民宅大火，老婦受困

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嘉義市民宅火警，消防人員全力搶救中。（廖素慧攝）

嘉義市友忠路827巷一處木造加蓋鐵皮的二樓民宅發生大火，一對拾荒母子受困，兒子獲救送醫，年邁老母疑仍受困火場，警消人員全力搶救中，但火勢相當大，數公里外即可見黑煙密布。

(中時)