奪島！日將力推釣魚台移民建設

我要評比

日本海上自衛隊一架P-3獵戶座（P-3 Orion）巡邏機2011年10月13日在釣魚臺列嶼上空飛行的資料照。（圖/美聯社）

日本政府2016年決定新方針，如果中國軍艦入侵釣魚台列嶼的「領海」，日本將出動自衛隊船艦因應驅離。圖為日本海上自衛隊船艦2016年在相模灣演習的資料照。（圖/中央社）

中國為了在南海固權，雙管齊下，除了積極建設南海人造島，進行軍事部署外，也力推西沙與南沙旅遊。而日本也不落人後，打算下個月將「依法劃定」與中、台存有爭議的釣魚臺列嶼為邊境居住區。

計畫所設定的目標包括：鼓勵民間建設各類設施、購地，改善港口建設，並阻止外國船隻非法進入。

據「福斯新聞網」（FoxNews.com）28日報導，除了釣魚臺列嶼外，日本還將把143個偏遠島嶼列入居住區。而其中71島嶼因與世隔絕，加上人口下降，將獲得特別關注，以確保日本約6,800個島嶼避免強鄰威脅，並改善長期以來人口下降的問題。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）中國研究所所長朱志群指出，日本首相安倍晉三是很保守的民族主義者，因此這項舉動不太令人意外。不過，他強調，這將對中日關係產生負面影響。

日本自1895年宣稱擁有釣魚臺列嶼以來，便開始推動民眾移居島上，甚至設了魚產加工廠。

「這對雙方來說，都是很情緒性的議題，」美國耶魯大學（Yale University）政治學教授羅森布魯斯（Frances Rosenbluth）說，「如今日本正設法發出強烈的訊息，以防中國對他們的『領土』有其他任何得寸進尺的舉動。」

(中時電子報)