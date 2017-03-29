奪島！日將力推釣魚台移民建設
中國為了在南海固權，雙管齊下，除了積極建設南海人造島，進行軍事部署外，也力推西沙與南沙旅遊。而日本也不落人後，打算下個月將「依法劃定」與中、台存有爭議的釣魚臺列嶼為邊境居住區。
計畫所設定的目標包括：鼓勵民間建設各類設施、購地，改善港口建設，並阻止外國船隻非法進入。
據「福斯新聞網」（FoxNews.com）28日報導，除了釣魚臺列嶼外，日本還將把143個偏遠島嶼列入居住區。而其中71島嶼因與世隔絕，加上人口下降，將獲得特別關注，以確保日本約6,800個島嶼避免強鄰威脅，並改善長期以來人口下降的問題。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）中國研究所所長朱志群指出，日本首相安倍晉三是很保守的民族主義者，因此這項舉動不太令人意外。不過，他強調，這將對中日關係產生負面影響。
日本自1895年宣稱擁有釣魚臺列嶼以來，便開始推動民眾移居島上，甚至設了魚產加工廠。
「這對雙方來說，都是很情緒性的議題，」美國耶魯大學（Yale University）政治學教授羅森布魯斯（Frances Rosenbluth）說，「如今日本正設法發出強烈的訊息，以防中國對他們的『領土』有其他任何得寸進尺的舉動。」
(中時電子報)
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