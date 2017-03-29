因應年改陳抗 立院周邊架拒馬警戒

台灣警消聯盟抗議年金改革，今天在台北發起軍公教遊行，警方不敢大意，昨晚開始立法院周邊架設拒馬。今早立法院、聯合辦公大樓及中興大樓等出入口，都已封閉或管制進出。

為抗議年金改革，台灣警消聯盟今天在台北發起軍公教遊行，兵分七路遊行「遍地開花」，上午9時在大直忠烈祠向參加春祭的總統蔡英文抗議，而下午1時將包圍總統官邸，還要發動軍公教人員到行政院、監察院、立法院、考試院、內政部等地抗議。

面對台灣警消聯盟發起千人、遍地開花的陳抗，警方不敢大意，昨晚就在立法院周邊架設拒馬。今天上午，立法院周邊，包含聯合辦公大樓及立法院中興大樓的主要出入口，都已架設拒馬封閉、或管制人員進出。

媒體也在昨晚收到通知，今天立法院唯一的車輛出入口青島側門，也將會在上午11時30分封閉，直至下午6時勤務結束後才會打開。1060329

(中央社)