是否被逮捕 朴槿惠將出庭受審
南韓法院和檢方今天表示，因涉嫌受賄的前總統朴槿惠已表明，將於明天上午10時30分出庭接受「逮捕必要性審查」。
南韓聯合新聞通訊社指出，朴槿惠將成為南韓於1997年建立「逮捕必要性審查制度」以來，首位受審的前國家元首。
報導指出，憲法法院審理彈劾案期間，朴槿惠始終未露面法庭，但此次似乎認為親自出庭受審，將有助於避免淪為階下囚的最壞情況。
由於挺朴群眾可能湧入法院抗議、擾亂秩序，法院正在部署警衛工作，並與總統府青瓦台警衛室商量出庭程序。
朴槿惠律師團和檢方將在首爾中央地方法院開展法律交鋒，而早在21日檢方當面訊問朴槿惠時，檢方已與否認一切罪名的律師團有過一輪唇槍舌戰。預計朴槿惠受審後將在檢方簡易「拘置所」（拘留所）或首爾拘置所等待審查結果。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。