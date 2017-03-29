是否被逮捕 朴槿惠將出庭受審

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南韓法院和檢方今天表示，因涉嫌受賄的前總統朴槿惠已表明，將於明天上午10時30分出庭接受「逮捕必要性審查」。

南韓聯合新聞通訊社指出，朴槿惠將成為南韓於1997年建立「逮捕必要性審查制度」以來，首位受審的前國家元首。

報導指出，憲法法院審理彈劾案期間，朴槿惠始終未露面法庭，但此次似乎認為親自出庭受審，將有助於避免淪為階下囚的最壞情況。

由於挺朴群眾可能湧入法院抗議、擾亂秩序，法院正在部署警衛工作，並與總統府青瓦台警衛室商量出庭程序。

朴槿惠律師團和檢方將在首爾中央地方法院開展法律交鋒，而早在21日檢方當面訊問朴槿惠時，檢方已與否認一切罪名的律師團有過一輪唇槍舌戰。預計朴槿惠受審後將在檢方簡易「拘置所」（拘留所）或首爾拘置所等待審查結果。1060329

(中央社)