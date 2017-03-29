大同疑遭炒股案 北檢分案調查

我要評比

媒體報導，大同經營權爭奪案，引來市場派與公司派之爭，更傳有外（中）資炒作股價之虞；台北地檢署今天說，已分案，由檢肅黑金專組檢察官郭瑜芳偵辦調查有無惡意操作股價等。1060329

(中央社)