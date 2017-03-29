舊案重查 泰前總理塔克辛被要求補稅百億

從2008年起流亡海外的泰國前總理塔克辛。（圖/美聯社）

泰國政府近日宣布，將對十年前引起民間大規模抗爭的企業併購案，要求前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）補繳176億泰銖（約154.5億台幣）的稅金，對此判決，身在海外的塔克辛透過律師表達，他將提起上訴抗告。2006年時任總理的塔克辛，將旗下臣那越集團（Shin Corp）售予新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings Private Limited），獲利近733億泰銖（約643億台幣），卻透過法律漏洞得以免繳任何稅賦，卻也因此引發大規模街頭抗爭，成為壓垮他的稻草之一。

據泰國曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國前華裔總理塔克辛，因2006年將旗下最大電信臣那越集團售予新加坡一事，被政府要求補繳高達176億泰銖（約154.5億台幣）的稅金。當時仍是總理的塔克辛，將手中臣那越集團股票，大舉賣給新加坡淡馬錫控股公司，藉此大賺733億泰銖（約643億台幣）的利潤，但這筆交易卻因為他巧妙地避開稅金，反而引發大批反對派的不滿，連續數個月佔據曼谷街頭，要求他下台。這也是塔克辛2008年流亡海外後，再次受到重大打擊。

被罷黜的塔克辛胞妹、前總理盈拉。（圖/美聯社）

出生清邁（Chiang Mai）、祖籍廣東潮州的塔克辛，漢文名字叫丘達新，與妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）是第四代泰國華人。1970年從警官學校畢業，曾兩度獲得公費赴美留學的機會，最終取得刑事學博士，返國後官拜警察中校。1994年開始投入政壇，歷任外交部長、副總理等職務，1998年以自家資金創立泰愛泰黨（Phak Thai Rak Thai），在2001與2005年兩次國會大選中贏得壓倒性的勝利，也將他推上總理的位子。卻在2006年由報業大亨林明達（Sondhi Limthongkul）發起的抗爭中，引發一連串的衝突、選舉未果和政變，也讓塔克辛因此遠離泰國政壇。

繼回到泰國的妹妹盈拉，被現在政府沒收10億美元（約301億台幣）的鉅額資產後，目前流亡海外的塔克辛，面對政府追討十年前舊案的稅金，只透過代理律師對外表示，對此判決他將委請律師提供上訴與抗告。

(中時電子報)