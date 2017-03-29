台中車站慶百年 月台辦搖滾鐵道音樂會
今年是台鐵台中火車站第二代站體落成百年，將有一連串慶祝活動，包括4月15、16日，在月台辦搖滾鐵道音樂會。
台鐵說，台中車站第二代站體在1917年3月31日完工，是台中著名地標，採後期文藝復興式巴洛克建築風格，車站主體為紅磚造，中央山牆、高聳的鐘塔、急斜式屋頂，候車大廳採挑高設計，玄關與梁柱上有精細的雕塑及拱形橫梁。
31日台鐵與台中市政府，將在台中車站舉行慶祝車站百歲生日記者會，一起切百歲生日蛋糕，並發售紀念套票及月台票。
4月有多項慶祝活動陸續登場，有趣又特別的是15、16日，在台中車站舉辦綠空鐵道音樂市集，現場規劃專屬郵票、明信片、臨時郵局、懷舊文創小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位，上午安排懷舊金曲演唱及不老青春同樂會，下午有小朋友最愛的蒸汽小火車、兒童劇場、DIY彩繪及小小站長體驗。
晚上安排綠空鐵道音樂祭，在台中車站月台中間架起搖滾舞台，邀請藝人演唱，讓觀眾們在鐵道上感受史無前例的搖滾鐵道音樂會。
4月8、9日還有「鐵道小旅行」及「鐵道文化講座」，「鐵道小旅行」包含城中城冒險、中區行動廚房及鐵道成追線之旅3大主題。
另在台灣太陽餅博物館也安排2場鐵道文化講座，8日邀請成功大學建築系教授劉舜仁講述台中車站之美與鐵道建築史，9日由鐵道達人蘇昭旭帶領聽眾一窺台灣鐵道車站百年來時路。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。