清明連假何處去 中社花市10萬株百合綻放

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清明連假哪裡玩？台中后里區中社觀光花市百合花季今天開幕，多達10萬株、40多個品種的百合花，將輪番在歐式花園內綻放，各色花朵在陽光下隨風搖曳，充滿濃濃異國風情。

中社觀光花市繼熱門的鬱金香花季後，接著推出百合花季，開幕式上，業主請來6名烏克蘭舞者，手持各種百合花束，在百合花田中上演嫵媚多姿的百合花走秀，展示美麗百合花朵。

中社觀光花市負責人賴啟文表示，花市面積佔地約6公頃，百合花海就有300坪，將陸續推出鐵炮百合、玫瑰百合滑雪板、亞洲姬百合等各大品系，多達40多種百合品種，將近10萬株，將陸續在歐式花園中登場，輪流綻放至6月中旬。

賴啟文指出，花海另一頭，另外還有玫瑰花、鼠尾草、醉蝶花等多樣花卉，搭配鋼琴、美女雕像等歐式造景，提供「好攝之徒」捕捉亮麗的色彩，喜歡賞花民眾千萬別錯過百花怒放的機會。1060329

(中央社)