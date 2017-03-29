爭先恐後顧新生兒 狐?家族模樣逗趣

北市動物園的狐?家族，團結性強，會互相照顧彼此、甚至新生兒，不過，在爭先恐後要照顧狐?寶寶的情況下，反而把寶寶推擠到一旁去，相當逗趣。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月29日

北市動物園的狐?家族，團結性強，會互相照顧彼此、甚至新生兒，不過，在爭先恐後要照顧狐?寶寶的情況下，反而把寶寶推擠到一旁去，相當逗趣。

野外的狐?家族往往由20隻個體組成，成員會互相幫忙、扶持，如果有新的寶寶報到，族群中成熟的母狐?即使沒有懷孕，也能分泌乳汁，協助狐?媽媽哺育小寶寶，堪稱是「模範家族」。

動物園發言人曹先紹說，狐?家族向心力強，會不時以雙腳站立、觀察周邊環境，發現威脅時，會發出示警的「汪汪」叫聲；此外，狐?也是喜愛擁抱的動物，戶外活動場若觀察到狐?在摔角或賽跑，是狐?獨特的社會互動模式。

北市動物園的狐?媽媽「姆姆」與爸爸「阿?」去年10月生下一隻狐?寶寶，今年農曆除夕再生第二胎，但因只有「姆姆」達到性成熟，率先報到的狐?大哥因天性使然，會有搶食行為，弟妹沒有獲得足夠食物，保育員緊急進行人工哺育。1060329

(中央社)