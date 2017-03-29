世越號尋獲非失蹤者遺骨 海洋水產部挨批
南韓媒體報導，國立科學搜查研究院現場調查證實，昨天在載有打撈出水「世越號」船體半潛船發現的7塊骨頭，是豬骨而非人骨。海洋水產部先前倉促向外發表發現遺骨招致批評。
南韓「朝鮮日報」今天報導，國立科學搜查研究院指出，從外觀來推測，這些骨頭很可能是豬骨，總部進行鑑定的結果證實為豬骨，並非「世越號」沉船失蹤者的遺骨。
據報導，昨天上午11時25分許，在載有「世越號」船體的半潛船甲板上發現7塊大小在4至18公分之間的骨頭。海洋水產部、海警、國立科學搜查研究院的工作人員緊急前往現場進行確認和分析。
報導引述批評人士指出，在尚未判明遺骨的情況下，海洋水產部急躁地向外發表發現遺骨，實在令失蹤者家屬傷心。
海洋水產部對此表示，造成混淆實感歉疚，將審慎應對，以避免類似情況重演。
「世越號」客輪沉沒事故於2014年4月16日上午發生在南韓全羅南道珍島海域，當時船上大多數是前往濟州島參加畢業旅行的京畿道安山市檀園高中應屆畢業生，海難造成295人遇難、9人失蹤。
海洋水產部最後一次發現遺體是在2014年10月28日，同年11月11日南韓政府宣布停止搜尋工作。1060329
(中央社)
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