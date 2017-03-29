國台辦：李明哲危害國安受查 健康良好

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中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，日前在大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應陸媒提問時作上述表示。

這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但馬曉光面對在場台媒追問，仍未提及李明哲身在何處，僅說李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，陸方依司法程序調查。

馬曉光說，到中國大陸從事「正常活動」的台灣民眾合法權益都有保障。「大陸依法治國，我們不會對台灣同胞隨意地採取人身限制措施，所以這點請台灣同胞放心。」

李明哲的太太李凈瑜28日表示，27日深夜獲政府單位間接證實，李明哲被中國大陸國安單位拘留。

她說，李明哲患有高血壓，沒有備用藥品，身體健康會有危險，因此決定委託海峽交流基金會，向中國大陸政府轉交藥物與新台幣3萬元。

行政院大陸委員會當晚表示，政府高度關切李明哲的安危，將持續全力協助家屬協尋，並呼籲中國大陸有關部門，應盡力保障李明哲安全，給予妥適的醫療照顧。1060329

(中央社)