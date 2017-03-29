林書豪失準頭 籃網不敵76人隊

美國職籃NBA籃網今晚主場對決費城76人隊，兩隊拚戰激烈，打來平分秋色。籃網一度超前，但無法維持戰果，終場籃網以101：106敗陣，相當可惜。

籃網上次主場與76人隊交手是在今年1月，當時以95：105輸球，這次仍無法扳回一城。76人隊目前戰績東區第13，籃網更慘墊底，但近來拚出戰績與士氣，表現不俗，今晚力拚76人隊，打來相當賣力。

籃網首節打來節奏零亂，落後7分，隨後逐漸好轉，上半場打完，僅輸1分，同時擺脫第3節魔咒，一度反敗為勝，超前比數，但無法保持戰果，再被追趕回去，最後1節，兩隊多次打成平手，戰況激烈緊張，但籃網終場仍不敵。

林書豪今晚上場近30分鐘，拿下11分、6籃板、7助攻、4抄截，表現不錯，但3分線完全熄火，失去準頭，4次出手沒一次射下。

籃網得分仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）為主，下場逾30分鐘，攻下全隊最高的26分，他與林書豪的「羅林連線」有多次表現。前鋒霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）有11分進帳，菜鳥丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下10分。

76人隊以沙瑞奇（Dario Saric）表現最優，攻下23分，科溫頓（Robert Covington）也有21分。1060329

(中央社)