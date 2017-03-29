詹啟賢陣營搶頭香 預繳200萬元領黨員名冊
中國國民黨今天開放黨主席選舉各陣營預繳作業費新台幣200萬元，即可取得截至3月28日止的黨員名冊；前國民黨副主席詹啟賢競選總幹事林政緯今天率先前往中央黨部繳交。
截至目前，除詹啟賢陣營已繳交，其他各陣營繳交時間尚未確定。
林政緯會後受訪表示，黨主席選舉有關黨員資料外洩都是程序問題，詹啟賢提出預繳200萬元作業費取得黨員名冊的主張，讓資料外洩事件提早結束，讓選舉主軸回歸正常。
國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦則說，剔除所有不合格黨員後，提供的是截至3月28日黨員名冊，具黨權的合格黨員約42萬人，其中黃復興約10萬多人。待3月31日黨費繳交期限截止，審核完畢後，會於4月5日提供完整黨員名冊，預估具黨權的黨員約45萬人。1060329
(中央社)
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